Orașul Dragomirești în penurie de apă • Întreg județul are probleme

Cu mici excepții, gen Borșa sau alții de sus de la munte, ori cei care au propriile acumulări serioase (Baia Mare și localitățile alimentate din Firiza), comunitățile din Maramureș au probleme reale cu apa potabilă. Este o scădere majoră a debitelor apelor, seacă izvoare, pâraie. Mai ieri, primarul Ioan Oanea din Ocna Șugatag ne spunea că a trecut razant pe lângă o criză a apei, cu renașterea turismului și consumul major de apă. Orașul Dragomirești de pe Valea Izei n-a trecut pe lângă…

„Vă scriu pentru a vă solicita sprijinul în mediatizarea unei probleme grave și vechi cu care se confruntă comunitatea noastră: lipsa apei la robinet în Dragomirești, Maramureș. De ani de zile, locuitorii se confruntă cu întreruperi frecvente ale apei, iar problema pare să fie ignorată sau tratată superficial de autoritățile locale. Este greu de acceptat ca, în anul 2026, într-o localitate care are statut de oraș, oamenii să nu poată beneficia constant de un serviciu esențial: apa la robinet — fie ea potabilă sau măcar disponibilă pentru uz casnic. Situația este cu atât mai greu de înțeles cu cât ne aflăm într-o zonă de munte, între râuri, cu numeroase izvoare și resurse naturale de apă. Cu toate acestea, locuitorii ajung să fie nevoiți să se descurce singuri, de la o zi la alta, fără o soluție reală și durabilă din partea administrației locale. Consider că această problemă nu mai poate fi tratată ca o simplă neplăcere. Apa este o nevoie de bază, iar lipsa ei afectează familii, copii, persoane în vârstă, gospodării și activități economice locale. Din păcate, la nivel local pare foarte greu să se producă o schimbare. Primarul beneficiază de o majoritate stabilă de ani de zile, iar problemele comunității par să rămână fără ecou real. Tocmai de aceea, cred că doar prin presiune publică și prin mediatizarea situației se mai poate face ceva concret pentru oamenii de aici. Vă rugăm să ne ajutați să aduceți această problemă în atenția publică. Comunitatea are nevoie ca cineva să întrebe autoritățile de ce, după atâția ani, o localitate cu statut de oraș nu are încă o soluție sigură și constantă pentru alimentarea cu apă”, ne scriu localnici din orașul Dragomirești.

Le răspunde Vasile Țiplea, primarul localității. „Sistemul de aprovizionare cu apă al orașului a avut la bază cinci izvoare de suprafață din zona Măgură. Din cele cinci, a rămas unul, celelalte au secat. În 2017, Primăria a implementat un proiect de suplimentare și extindere cu o stație de tratare a apei potabile ce avea în vedere sursa existent, cele cinci izvoare și o suplimentare de ape de la microhidrocentrala Dragomirești. După secarea a patru izvoare, orașul a depins din ce în ce mai mult de sursa suplimentară de la MHC. Însă în condiții de cod roșu, de precipitații și scurgeri de pe versanți, apa care provine de la MHC, din râul Baicu, nu poate fi utilizată pentru că e prea murdară pentru a fi tratată și pusă la dispoziția populației. În aceste condiții, serviciul de apă și canal al orașului aflat în subordinea Consiliului Local a fost obligat să sisteze alimentarea cu apă. Anul acesta, în prima jumătate, au fost 15 zile când din cauza precipitațiilor abundente, a fost întreruptă alimentarea sau a fost insuficientă, având doar captarea de la Măgura. Pentru a soluționa problema, primăria a propus achiziționarea unui teren, în acest moment deja în CF și în domeniu public, în vederea realizării unui dren în pânza freatică a râului Baicu. A fost trecut în lista de investiții, alocată suma de 250.000 lei prin rectificare de buget, s-a realizat studiul geotehnic și e în curs cel hidrologic. Apoi, lucrările vor începe în regim de urgență. Pentru a rezolva această situație, primăria a solicitat Prefectului, SGA Maramureș și ISU Maramureș aprobarea unui dren cu caracter provizoriu până la punerea în func­țiune a drenului cu toate avizele necesare. De asemenea, Primăria a semnalat în repetate rânduri consumul nejustificat de apă folosită de cetățeni în aceste perioade de secetă, pentru stropirea culturilor. La acest moment, serviciul de apă implementează un proiect de contorizare a apei, cu finanțare AFM, care a întâmpinat greutăți în finalizare din cauza întârzierii plății facturilor către constructor. Se estimează că va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor. Subliniez că apa a fost insuficientă în zilele de 3-4-5 iulie în partea de nord a localității, spre Săliștea și Baicu. În partea de jos, spre Bogdan Vodă, a fost scăzută presiunea. În acest moment, alimentarea se desfășoară în condiții normale, de duminică încoace”, ne spune primarul orașului Dragomirești, Vasile Țiplea.

Amintim, probleme cu apa sunt atât la localități de pe Valea Izei cât și sub Gutâi, de la Ocna Șugatag la Călinești sau Giulești, la fel cum sunt și în zonele Codru, Chioar. La fel, reamintim că NU se lucrează la Acumularea Runcu așa cum se promitea, de acolo s-ar putea alimenta jumătate din comunele maramureșene de peste Gutîi cu municipiul Sighetu Marmației cu tot. De cealaltă parte a muntelui, favorizați sunt doar cei care sunt conectați la rețelele Băii Mari, gen Tăuții Măgherăuș, în timp ce alții- Cicârlău, Seini etc continuă să aibă apă drămuită și să depindă de ape de suprafață sau de pânze freatice discutabile.