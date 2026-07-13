Record de documente eliberate online într-o lună, la OCPI Maramureș

3.376 de documente eliberate gratuit într-o singură lună! Acesta este rezultatul serviciilor digitale oferite de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în județul Maramureș, în luna iunie.

Mai exact este vorba despre 3.239 extrase de carte funciară pentru informare (2.345 online, 864 la ghișeu, 4 prin fax, 26 venite prin poștă), precum și despre 137 extrase din planul cadastral și ortofotoplan.

”Digitalizarea înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă mai puțină birocrație, mai puține deplasări la ghișeu, costuri eliminate și timp câștigat pentru oameni. Prin serviciile oferite de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, proprietarii pot obține gratuit extrasele de carte funciară pentru informare, precum și extrasele din planul cadastral și ortofotoplan, documente cu valoare juridică recunoscute în relația cu instituțiile publice și private”, au spus reprezentanții instituției.