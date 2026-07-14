226 de bicicliști, sancționați în doar două zile pe drumurile din Maramureș

Polițiștii rutieri maramureșeni au derulat, în perioada 11-12 iulie, o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, având în prim-plan bicicliștii, una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic.

În urma controalelor efectuate pe drumurile publice din județ, au fost aplicate 226 de sancțiuni contravenționale bicicliștilor care au încălcat prevederile Codului Rutier. Dintre acestea, șapte amenzi au fost aplicate unor persoane surprinse circulând cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice.

Pe lângă activitatea de sancționare, polițiștii au purtat discuții cu bicicliștii, explicându-le riscurile la care se expun atunci când nu respectă regulile de circulație și importanța adoptării unui comportament preventiv în trafic.

Totodată, în ultimele două săptămâni au fost înregistrate două accidente rutiere în care au fost implicați bicicliști, iar abaterile comise de această categorie de participanți la trafic continuă să se numere printre principalele cauze ale producerii unor astfel de evenimente.

Polițiștii recomandă bicicliștilor să respecte legislația rutieră, să își echipeze corespunzător bicicletele și să manifeste prudență în trafic, pentru a reduce riscul producerii accidentelor.