Amenzi și permise reținute, în urma unei acțiuni „Blocada” la Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș

Polițiștii din Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș, împreună cu cei ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, au desfășurat, sâmbătă, 11 iulie, o acțiune de tip „Blocada”, având ca scop prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. La activități au participat și polițiști de frontieră, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

În cadrul controalelor au fost verificate 125 de autovehicule, iar șoferii opriți în trafic au fost testați cu aparatul etilotest.

Pentru abaterile constatate, oamenii legii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei.

Totodată, doi conducători auto au rămas fără permis de conducere, după ce au fost depistați comițând abateri care au impus suspendarea dreptului de a conduce. De asemenea, polițiștii au reținut certificatele de înmatriculare ale altor două autovehicule care prezentau defecțiuni și nu îndeplineau condițiile de siguranță pentru circulația pe drumurile publice. În timpul acțiunii a fost retras și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Dragomirești • 11 șoferi lăsați fără permis

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești și ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au desfășurat, în perioada 11-12 iulie, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

În cele două zile de verificări au fost controlate 21 de autovehicule, iar polițiștii au folosit atât aparatele radar, cât și dispozitivele pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

În urma neregulilor constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 22.500 de lei. Totodată, 11 conducători auto au rămas fără permis de conducere, după ce au fost depistați circulând cu viteză peste limita legală sau sub influența alcoolului, măsura suspendării dreptului de a conduce fiind dispusă conform prevederilor legale.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind prevenirea accidentelor și responsabilizarea participanților la trafic. De asemenea, oamenii legii atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum reduce timpul de reacție, mărește distanța de frânare și poate avea consecințe grave în cazul producerii unui accident rutier.