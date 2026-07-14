Ansamblul Folcloric Național Transilvania are nevoie de un economist

În acest an, Ansamblul Folcloric Național Transilvania beneficiază de un buget de la Consiliul Județean de aproximativ 7,1 milioane de lei.

Instituția funcționează cu 50 de angajați, dintre care doar 9 fac parte din personalul administrativ, în timp ce ceilalți sunt artiști și specialiști care duc mai departe patrimoniul cultural al Maramureșului. În urma discuțiilor purtate între oficialii administrației maramureșene și conducerea instituției a fost identificată și o nevoie administrativă importantă: angajarea unui economist, necesar pentru gestionarea activității financiar-contabile în conformitate cu noile cerințe legislative. Pentru a face posibil acest lucru, conducerea Ansamblului a ales să renunțe la o parte din fondurile destinate bunurilor și serviciilor.