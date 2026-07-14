Campionii orientării MTB și-au disputat titlurile naționale în Maramureș

ACS Maratin Rivulus Dominarum Baia Mare, în colaborare cu Federația Română de Orientare, a organizat, în perioada 10-12 iulie, Campionatul Național de Orientare MTB – Sprint, Lungă Distanță și Medie Distanță. Competiția s-a desfășurat în zonele Satu Nou de Sus, Coruia și Remecioara și a reunit la start 57 de sportivi din Austria, Ungaria și România, reprezentând 16 cluburi.

O noutate a ediției din acest an a fost organizarea, în etapa de medie distanță, a unei competiții de promovare pentru categoriile M/F10 și M/F12, destinată atragerii celor mai tineri practicanți către orientarea pe mountain-bike.

Prima probă, cea de sprint, s-a desfășurat pe trasee cu lungimi între 3,8 și 7,5 kilometri, iar concursurile de lungă și medie distanță au avut loc în zonele Coruia – Curtuiuș – Cărbunari, respectiv Remetea Chioarului – Remecioara.

Campioni la Sprint

F14: Alexandra Handro (Știința Electro Sistem); M14: Marian Andy Ciprian (CSȘ Baia Sprie); M17: Lenard Luca (Știința Electro Sistem), F21: Melinda Ardelean (MRD); M21: Zoltan Toth (Garage Racing Baia Mare); F40: Gina Tamas (Spria Baia Sprie); M40: Mihnea Grecu (Mentor Silva București); F50: Cupa Rivulus – Orsolya Marosffi (OSC Hangya SE); M50: Szasz Janos (CSM VSK Csíkszereda); F60: Maria-Rucsandra Dopovecz (Babarunca Săcele); M60: Nicu Gheorghe (Nord-Team Orient Bistrița); M70+: Cupa Rivulus – Deseo Laszlo (MTBO-Hun)

Campioni la Lungă Distanță

M14: Petru Alexa-Pop (Babarunca Săcele); F14: Zsofia Uglar (Știința Electro Sistem); M17: Lenard Luca (Știința Electro Sistem); F21: Cupa Rivulus – Fuzy Anna (OSC Hangya SE); M21: Toth Zoltan (Garage Racing Baia Mare); F40: Nemeth Judit Emese (MRD); M40: Marius Curca (CSU Brașov); F50: Cupa Rivulus – Orsolya Marosffi (OSC Hangya SE); M50: Szasz Janos (CSM VSK Csíkszereda); F60: Maria-Rucsandra Dopovecz (Babarunca Săcele); M60: Iuliu Dopovecz (Babarunca Săcele); M70+: Cupa Rivulus – Deseo Laszlo (MTBO-Hun)

Campioni la Medie Distanță

M14: Alexa-Pop Petru (Babarunca Săcele); F14: Zsofia Uglar Zsofia (Știința Electro Sistem); M21: Szasz Botond (CSM VSK Csíkszereda); F21: Alexandra Roman (Știința Electro Sistem); Cupa Rivulus: Gigon Michaela (OLT Transdanubie – Austria); M40: Mihnea Grecu (Mentor Silva București); F40: Judit Nemeth (MRD); M50: Janos Szasz (CSM VSK Csíkszereda); F50: Cupa Rivulus – Orsolya Marosffi (OSC Hangya SE); F60: Maria-Rucsandra Dopovecz (Babarunca Săcele); M60: Iuliu Dopovecz (Babarunca Săcele); M70+: Cupa Rivulus – Deseo Laszlo (MTBO-Hun)

Cei mai buni dintre copii

F10: Giulia Kotai (Știința Electro Sistem); M10: Vladimir Savu (Știința Electro Sistem); M12: Andrei Alexa-Pop (Babarunca Săcele)

Festivitatea de premiere a fost oficiată de vicepreședintele Federației Române de Orientare, Simion Suciu. Organizatorii au mulțumit Salvamont Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, Poliției Locale Baia Sprie și Poliției Remetea Chioarului pentru sprijinul acordat, precum și întregii echipe de arbitri și voluntari care au contribuit la buna desfășurare a Campionatului Național de Orientare MTB.