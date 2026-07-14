Casa de Tip Familial Bradului, renovată de tinerii beneficiari

La Casa de Tip Familial Bradului din Sighetu Marmației, spiritul de echipă și dorința de a face bine au transformat câteva zile de muncă într-o adevărată lecție de implicare și responsabilitate.

”Cu sprijinul generos al Asociației Kiwanis, care a sponsorizat materiale necesare lucrărilor de renovare – vopsea lavabilă, vopsea pe bază de ulei și ustensile pentru zugrăvit și vopsit – am reușit să reîmprospătăm spațiile în care locuiesc copiii și tinerii din cadrul casei de tip familial. Cu entuziasm, răbdare și multă energie, copiii și tinerii au participat la zugrăvirea camerelor și la vopsirea ușilor, demonstrând că atunci când lucrezi împreună, rezultatele sunt cu adevărat remarcabile. Spațiile au devenit mai luminoase, mai primitoare și mai plăcute pentru toți cei care le numesc «acasă»”, au precizat oficialii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.