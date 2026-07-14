Cu totul altă agendă decât cea națională

Fluturând interesul național și salvarea democrației și parcursul european și salvarea economiei și alte concepte înalte și nobile, dar comportându-se ca niște copii răzgâiați de pe maidan, ce se supără și-și iau mingea și pleacă, ori pleacă pârând la Mama Europa, ori bârfindu-i pe la colțuri pe cei cu care „s-au jucat” mai ieri, politicienii noștri de la vârf ne arată exact, dar exact contrariul. N-au ei două cu interesul național, cu apartenența la famiglia europeană, la valorile democratice și alte blablauri. Îi interesează exclusiv supraviețuirea politică personală și de grup, îi interesează în continuare funcțiile și mufarea la bugetul de Stat. Simplu. Ce nu e clar?

De la opinca minimembru, angajat plimbător de hârtii într-o primărie rurală, la vlădica-președintele de partid-care o fi el, interesul e SUPRAVIEȚUIREA lui, a celor din jur ce-i dau putere. A vasalilor. Da, sună a stat feudal. Da, pare a fi Stat feudal ba încă unul eșuat. Avem Înalta Poartă? Avem. Avem dregători ce trădează interesul național și se aliniază pentru o pungă de galbeni altor interese? Avem, vizibil. Avem conspirații și tăieri de gâturi în umbra palatului? Avem, nu fizic încă.

Ce se petrece în realitate? Păi să lăsăm iar cifrele să vorbească. Partidele și-au făcut sondaje. La acest moment, pe picior de aproape-egalitate stă AUR, cu scor mare, cu alianța PNL-USR. Da, cei doi au forță doar împreună, ceea ce îi face nu frați, cât de nedespărțit ca interes electoral. Fiecare e mic de felul lui, împreună sunt mari. Deci mult succes să-i rupă cineva cu ironii și povești spuse presei, cum că unii ar fi remorca celorlalți. Astea sunt de maidan. Marele înghesuit în acest moment e PSD. Pentru că a cochetat cu AUR, indiscutabil, să nu uităm legendarul mesaj pe grup la alegerile de acum 2 ani, al unui deputat-primar de Maramureș, „Mergem cu Simion”. Doar că împărțind exact același electorat, au o problemă. AUR s-ar alia, dar pierd totul așa, la următoarele alegeri. Sacrifici patru ani pentru doi? Sau… dai vrabia din mână pe cioara de pe gard? PSD a fost aliat și cu ceilalți, cică-proeuropenii, dar nu le-a plăcut. Se înțepau, se tachinau, așa că s-au trădat reciproc. Acum, din păcate, în lipsa unui lider pacifist și inteligent, sunt nefrecventabili. La acest moment. UDMR? Păi nu au de ales. Ori cu PNL-USR, ori cu PSD, care i-au mai dat afară de la guvernare, peste ani. Mai sunt ceilalți suveraniști, grupul celor desprinși de partidele (cu) mamă, ce s-au lipit, după interes, ba de PSD, ba de PNL. Altfel spus, TOATĂ LUMEA E în ȘAH! Nu mat, dar șah. De nu intervine „cineva” care aparent nu are pic de putere, nu se face nici un guvern, nici anticipate, stăm așa, să treacă vara, anul, mandatul. De asta spuneam: Ceea ce fluturați, stimați politicieni, nu are nicio legătură cu interesul vostru, ba nici cu cel national.

Și acum, citate. Sorin Grindeanu: „PSD e îngrijorat, avem cu toții datoria să adoptăm o conduită constructivă, pentru instalarea unui guvern care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale”. Stelian Tănase:”A apărut scenariul salvaționist de a readuce PNL la masa cu PSD. Manevra ține nu atât din dorința de a da un guvern cu o majoritate parlamentară cât pentru a salva de la dezastru PSD, aflat fatalmente în pericol de a deveni irelevant politic după alegerile din 2028”. Reportaje is back:”Trăim o disoluție a statului care a început de câțiva ani. Cred că încrederea românilor în stat și-n instituțiile sale este la cel mai jos nivel posibil. Justiția coruptă total, politicieni, instituții ale statului folosite ca măciuci în războaiele dintre diverse găsti, societatea tot mai inertă și spartă pe non-teme. Un stat rapace care cocoșează cu taxe și impozite populația și firmele pentru ca banii să ajungă pe mâinile unor corupți și castelor de privilegiați”. Digi24: România este pe primul loc în UE la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. În fine, Dan Puric (influencer, fost informator al Securității, deci informat în speță): „România este un ghetou de muncă forțată, condus de securiști slugarnici și de oculta mondială”. Pam-pam!