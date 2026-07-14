Deșeuri din construcții îngropate, descoperite în Târgu Lăpuș

Instituția Prefectului a sesizat Garda de Mediu Maramureș, în vederea efectuării verificărilor de specialitate și a dispunerii măsurilor necesare pentru remedierea eventualelor neconformități constatate, în cazul unei sesizări referitoare la presupusa activitate de depozitare ilegală și îngropare a deșeurilor în zona unui pârâu din orașul Târgu Lăpuș.

Comisarii s-au deplasat la fața locului și au efectuat verificări la amplasamentul bazei de producție aparținând socie­tății comerciale vizate. Cu această ocazie, au fost identificate deșeuri depozitate și îngropate, provenite de la autoritățile administrației publice locale, respectiv de la Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș.

”În vederea stabilirii provenienței deșeurilor, reprezentanții societății comerciale au prezentat o adresă, înregistrată la Primăria Orașului Târgu Lăpuș, prin care solicitau utilizarea materialelor rezultate din lucrările de demolare desfășurate în incinta Serviciului Public de Salubrizare Târgu Lăpuș, grinzi și stâlpi din beton, pământ și alte materiale provenite din demolări, ca material de umplutură pentru amenajarea, în regie proprie, a unei platforme tehnologice în cadrul bazei de producție”, au explicat oficialii Prefecturii Maramureș.

În scopul clarificării suspiciunilor privind existența unor deșeuri menajere sau periculoase îngropate în amplasament, au fost organizate acțiuni comune în teren, la care au participat comisari de mediu și polițiști. În cadrul acestor verificări au fost efectuate lucrări de excavare, prin săparea zonelor în care au fost depozitate deșeurile care au făcut obiectul sesizării. În urma activităților desfășurate nu au fost identificate deșeuri municipale, menajere sau periculoase. Au fost însă constatate deșeuri provenite din activități de construcții și demolări, precum și, în mod aleatoriu, deșeuri din material plastic, susceptibile a proveni din aceleași lucrări de demolare. În acest context, reprezentanții Gărzii de Mediu Maramureș au constatat că îngroparea și ascunderea deșeurilor provenite din construcții și demolări reprezintă o încălcare a prevederilor legislației în vigoare, iar pentru neconformi­tățile constatate, au fost stabilite măsuri pentru remedierea deficiențelor. De asemenea, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația de mediu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.