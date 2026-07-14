Două note de 10 în plus la Bacalaureat, după rezolvarea contestaţiilor

În judeţul Maramureş, în urma soluționării contestațiilor, rata de promovare la examenul național de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2026 a crescut de la 72,52% la 75,01% (79,61% pentru promoția curentă şi 36,25% pentru promoțiile anterioare).

În plus, sunt două note de 10 în plus față de rezultatele inițiale (1 notă în plus la limba și literatura română, cealaltă la pro­ba obligatorie a profilului). Procesul de evaluare a lucrărilor a implicat 236 de ca­dre didactice din județul Maramureș, care şi-au desfăşurat activitatea în centrele de contestații.

La examenul de bacalaureat, în judeţul Maramureş au fost înscrişi 3.113 candidați, dintre care 2.742 provin din promoția curentă și 371 din promoțiile anterioare. În sesiunea iunie-iulie 2026, au fost depuse 1.342 de contestații, iar ratele de promovare înregistrate la fiecare probă sunt următoarele: Limba și literatura română: 89,47%; Limba maternă: 96,55%; Proba obligatorie a profilului: 84,60%; Proba la alegere a profilului și specializării: 88,75%. În ceea ce privește performanțele deosebite, candidații din județul Maramureș au obținut: 2 note de 10 la Limba și literatura română; 60 de note de 10 la proba obligatorie a profilului, dintre care 21 la Istorie și 39 la Matematică; 74 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării.