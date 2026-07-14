Gândurile au prins viață la lansarea cărții lui Mihai Pătrașcu

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Miercuri, 8 iunie, a avut loc lansarea volumului „Trupul gândurilor”, o lectură care își invită cititorii la introspecție și analiză. Evenimentul a fost un prilej de dialog, reflecție și celebrare a creației literare, fiind, după cuvintele moderatorului Dan Coardă, o întâlnire nu doar în jurul unei cărți, ci în jurul unui om.
Autorul Mihai Pătrașcu și-a axat pasiunea pentru filologie spre aviație, dar rămâne preocupat de explorarea marilor întrebări ale existenței într-o sensibilitate literară aparte.
Cartea semnată de Mihai Pătrașcu este dedicată în primul rând mamei sale, iar apoi „tuturor mamelor din toate lumile posibile”, prin ideea de întrupare a unui suflet în altul, prin influențele pozitive pe care oamenii le au unul asupra celuilalt. Scriitorul a recunoscut de asemenea ușurința cu care scrie atunci când are o muză, în cazul de față inspirația fiind chiar persoanele lui dragi care l-au „luminat” de-a lungul anilor.
Volumul cere disponibilitatea de a-l însoți pe autor pe urma întrebărilor sale. Este o mărturisire de „o sinceritate dezarmantă” a trăirilor lui Mihai Pătrașcu, Conf. Univ. Dr. Anamaria Fălăuș a nu­mit evenimentul un moment subtil în care gândurile încetează să fie proprietatea autorului, devenind „o formă vizibilă a unei căutări invizibile”. Volumul nu dă sfaturi de viață, ci îl lasă pe cititor să vină cu interpretări personale, a mai adăugat aceasta.
Părintele Silviu Hodiș, editorul Galaxia Gutenberg, a afirmat că acest volum necesită mai mult de o lectură pentru a-i putea înțelege mesajul în deplinătatea semnificațiilor sale. El sugerează că trebuie citit cu mentalitatea autorului, una „creștină, a bunului-simț, a preocupării de frumos, de bine, de adevăr.”
Au intervenit în cadrul evenimentului Călin Terțan, Prof. Univ. Dr. Petru Dunca, iar moderatorul Dan Coardă a citit un mesaj transmis de fostul primar al municipiului Baia Mare, Cristian Anghel, către autor. De asemenea, Dr. Gheorghe Grădinaru a vorbit cu emoție despre prietenia lui cu Mihai Pătrașcu, amintindu-și cum a fost mereu printre primii la care autorul venea pentru o părere, căutând sfaturi din partea omului, nu a profesionistului. Sculptorul Ioan Marchiș i-a oferit un cadou scriitorului spre finalul evenimentului. El a descris volumul ca fiind un poem și s-a lăsat la rândul său inspirat de atmosfera creată, realizând câteva desene cu care a ilustrat paginile cărții în timpul dialogurilor cu invitații. Lansarea volumului „Trupul gândurilor” a oferit participanților prilejul unei întâlniri autentice cu Mihai Pătrașcu și cu universul ideilor pe care acesta le propune. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de dialog și autografe.
Sandra Bianca NOJE, studentă anul II, Facultatea de Jurnalism, Centrul Universitar Nord Baia Mare

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