Înscrieri la Facultatea de Pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș anunță că mai sunt nouă zile pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, sesiunea 2026.

În acest an sunt disponibile 38 de locuri repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), destinate tinerilor care doresc să urmeze o carieră de ofițer în arma pompieri.

Înscrierile se desfă­șoară exclusiv online, iar dosarele de candidat pot fi transmise în format electronic până la 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail resurse_isumm@yahoo.com.

Reprezentanții ISU Maramureș precizează că toate informațiile privind condițiile de recrutare, documentele necesare, etapele de selecție și probele de concurs sunt disponibile pe pagina oficială a inspectoratului – isumm.igsu.ro, în secțiunea Carieră -> Admitere în învățământul militar.