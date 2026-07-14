Mii de elevi din Maramureș au participat la activități de prevenire organizate de polițiști

Pe lângă acțiunile desfășurate pentru combaterea infracționalității, polițiștii maramureșeni au pus un accent deosebit pe prevenire în anul școlar 2025-2026. Bilanțul IPJ Maramureș arată că peste 35.000 de elevi au participat la activități desfășurate în școli, având ca scop informarea și reducerea riscurilor la care pot fi expuși copiii și adolescenții.

În total, au fost organizate 1.750 de întâlniri cu elevii și alte aproape 700 de activități dedicate părinților, profesorilor și reprezentanților unităților de învățământ. În cadrul acestora au fost abordate teme precum bullyingul și cyberbullyingul, consumul de droguri, traficul de persoane, violența, răspunderea penală a minorilor și regulile de circulație.

Unul dintre proiectele care s-a bucurat de succes a fost campania „La limonadă cu polițiști”, desfășurată în Baia Mare și Baia Sprie. În cadrul întâlnirilor informale, elevii au discutat deschis cu polițiștii despre problemele cu care se confruntă și despre consecințele încălcării legii.

În urma colaborării dintre polițiști, școli și instituțiile de protecție socială au fost identificați 175 de elevi aflați în situații de risc. Pentru aceștia au fost luate măsuri de consiliere și sprijin, fiind transmise peste 120 de informări către unitățile de învățământ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și părinți.