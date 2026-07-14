Nouă medalii naționale pentru ACS Athletic Târgu Lăpuș la Stâna de Vale

Sportivii de la ACS Athletic Târgu Lăpuș au avut o prestație excelentă la Campionatele Naționale Masters de alergare montană și în etapa din circuitul European Masters Athletics (EMA), desfășurate în 10 și 11 iulie, la Stâna de Vale (județul Bihor). Delegația maramureșeană a încheiat competiția cu nouă medalii naționale, dintre care patru de aur, dar și cu numeroase clasări pe podium în circuitul european și în întrecerea open race.

Prima zi a fost rezervată probei de 5 km Uphill. La categoria F40, Nicoleta Sasu a devenit campioană națională, ocupând totodată locul 1 în circuitul EMA și locul 2 în clasamentul open race. Tot la F40, Klara Rozembaum a cucerit medalia de argint la Campionatul Național, s-a clasat pe locul 2 în circuitul EMA și pe poziția 9 în open race. La categoria F50, Delia Cupșa a obținut medalia de bronz la Campionatul Național, locul 3 în circuitul EMA și locul 5 în open race, iar Denisia Faur s-a clasat pe locul 4 atât în întrecerea națională, cât și în cea europeană, ocupând locul 6 în open race.

La masculin, Călin Bodea (M40) a cucerit titlul de campion național și primul loc în circuitul EMA, încheind pe locul 19 în clasamentul open race. La categoria M50, Artur Mikloș a devenit vicecampion național, a ocupat locul 2 în circuitul EMA și a câștigat medalia de bronz în open race.

În cea de-a doua zi, sportivii au concurat în proba de 11 km Trail Classic. Nicoleta Sasu (F40) și-a trecut în palmares un nou titlu de campioană națională, a câștigat și etapa din circuitul EMA și a obținut medalia de argint în open race. La aceeași categorie, Klara Rozembaum a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național, s-a clasat pe locul 8 în circuitul EMA și pe locul 34 în open race. La categoria F45, Lia Bodea a ocupat locul 4 în clasamentul național, locul 6 în circuitul EMA și locul 23 în open race. Delia Cupșa (F50) a devenit vicecampioană națională, s-a clasat pe locul 2 în circuitul EMA și pe locul IX în open race.

La masculin, Călin Bodea (M40) a încheiat pe locul 4 la Campionatul Național, pe locul 7 în circuitul EMA și pe poziția 33 în clasamentul open race. Artur Mikloș (M50) a obținut titlul de campion național, a câștigat etapa din circuitul European Masters Athletics și s-a clasat pe locul 5 în întrecerea open race.