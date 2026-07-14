Planul Urbanistic Zonal pentru „Dealul Crucii”, contestat

Situație tensionată în ceea ce privește Planul Urbanistic Zonal „Dealul Crucii”, după ce un dezvoltator și-a anunțat intenția de a construi în acea zonă. Deși documentația a fost supusă inițial atenției autorității locale încă de anul trecut, abia în urmă cu puțină vreme „s-au inflamat spiritele”.

Mai mulți localnici din zonă, precum și entități nonguvernamentale au semnalat anumite probleme de legalitate cu privire la acest aspect. După o perioadă de tăcere, autoritatea locală a ieșit cu explicații: „Referitor la PUZ-ul Dealul Crucii, Municipiul Baia Mare a emis un certificat de urbanism în data de 27 ianuarie 2025, pentru elaborare documentație de urbanism. Acesta nu este însă un act care dă posibilitatea cuiva să înceapă lucrările. Practic, este un act de informare prin care noi reglementăm în ce condiții poate cineva să construiască în Municipiul Baia Mare. La baza acestui certificat a stat și un studiu de oportunitate avizat de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și în baza lui s-a emis și un aviz de oportunitate în 19.08.2025, aviz semnat inclusiv de mine și îmi asum acest lucru. În calitate de primar, nu pot face abuzuri. Dacă cineva solicită un document, acest document trebuie eliberat. Pentru asta trebuie să îndeplinească condițiile de legalitate. Acest lucru s-a întâmplat și vă asigur că nu există nicio problemă de legalitate. Între timp, acea documentație de urbanism – Introducere în intravilan și schimbare de destinație din UTR V6 în UTR L3, zonă de locuințe individuale, sd+p+2E în regim izolat sau cuplat, a intrat pe circuitul de avizare, a parcurs toate etapele, inclusiv acelea de dezbatere publică”, a informat primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș.

La dezbaterea publică organizată la Primăria Baia Mare pe tema acestui subiect au fost invitați toți proprietarii de terenuri afectați de prevederile Planului Urbanistic Zonal să participe la consultarea documentației și formularea observațiilor. De asemenea, au participat la dezbateri 12 cetățeni, locuitori ai zonei, precum și toți cei implicați în proiect. A fost prezentată documentația și au fost făcute observații, de către locuitorii zonei, de care elaboratorul documentației trebuie să țină cont. Primăria Baia Mare a primit inclusiv o scrisoare din partea unui ONG care „ne-a semnalat anumite aspecte pe care le încadrează în zona ilegalităților pe care le-am făcut noi, cei din primărie, în momentul în care am permis să facem aceste demersuri care sunt la limita ilegalității și ne-au somat oarecum să retragem tot ceea ce înseamnă documentații emise. Nu o să fac acest lucru. Documentele trebuie să-și parcurgă drumul firesc al lucrurilor, iar acea documentație, dacă va obține toate avizele specificate în certificatul de urbanism va trebui să intre în Consiliul Local și acesta este suveran. El poate să adopte un proiect de hotărâre, să-l respingă, să ceară clarificări sau să solicite reîntoarcerea documentației la cel care a elaborat-o și să facă aceste modificări, cum de altfel, am solicitat și noi o nouă rundă de dezbateri pe marginea acestei documentații pentru a clarifica aceste aspecte semnalate”, a completat primarul.

Reprezentanți ai autorității locale, printre contestatarii proiectului

Inclusiv membri ai Consiliului Local Baia Mare nu sunt de acord cu acest proiect, cel puțin nu în forma lui inițială: „Legat de PUZ Dealul Crucii, eu aștept varianta finală pe care dezvoltatorul dorește să o depună. Cu varianta inițială, prima care a apărut și a fost depusă și cu care s-a prezentat la dezbaterea publică, eu nu sunt de acord. Am fost și pe teren, l-am bătut în lung și în lat, m-am întâlnit cu oamenii de acolo și ceea ce se dorește, repet, la faza inițială, nu este fezabil în acel loc. Dacă însă se va ajunge la un compromis între toate părțile, atunci poate că așa s-ar putea face ceva acolo. Dar totul ține de care va fi varianta finală cu care dezvoltatorul va dori să intre în Consiliul Local, care este cel ce aprobă sau nu acest proiect”, a precizat și Pap Zsolt, viceprimar în Primăria Baia Mare.

Un consilier local care își va exprima votul pe proiect, dacă el va ajunge pe ordinea de zi a CL, a fost și mai tranșant: „Un astfel de PUZ nu avea voie să existe. După ce în deceniile precedente s-au mutilat Dealul Tolvaj și Florilor, avem datoria morală să apărăm Dealul Crucii. Simplu”, a completat și Robert Cotos, consilier local al municipiului Baia Mare.