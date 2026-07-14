S-a finalizat piața tradițională în Lăpuș, vin două proiecte transfrontaliere

În Lăpuș, piața tradițională de pe o uliță ce dă din parcul central spre deal e finalizată, ba recepționată, ne spune primarul Cristina Buda, care ne mai anunță deschiderea a două proiecte transfrontaliere, unul referitor la dotări pentru situații de urgență, altul cu studii în domeniul energetic, împreună cu WWF, în găsirea soluțiilor de alimentare cu apă și energie a gospodăriilor mai izolate. În paralel se face și o evaluare pentru AFIR-GAL, pentru reabilitarea și modernizarea unui teren de sport de la școală.