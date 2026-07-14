S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Pieței Izvoarele

Contractul de finanțare pentru modernizarea Pieței Izvoarele a fost semnat, iar una dintre investițiile așteptate de cetățeni de ani de zile este mai aproape de a deveni realitate. Valoarea totală a proiectului este de 38,3 milioane de lei, dintre care 17,3 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

”Piața Izvoarele a fost blocată ani la rând de litigii cu proprietarul unor clădiri aflate pe amplasament, litigii moștenite, nerezolvate, lăsate să treneze până în punctul în care riscam să pierdem finanțarea europeană dacă nu acționam rapid. Am analizat toate variantele: o tranzacție amiabilă pentru stingerea litigiilor ar fi costat 10,5 milioane de lei din banii băimărenilor, o sumă pe care, după o analiză serioasă de risc, nu am fi putut-o justifica. Am continuat cu procedurile de executare silită, dar termenele instanței nu se pliază pe termenele finanțărilor europene. Și atunci, împreună cu partenerii noștri instituționali, am identificat singura soluție legală rămasă. Și anume inițierea procedurii de expropriere, apro­bată în ședința Consiliului Local, care ne permite să semnăm contractul de finanțare și să mergem mai departe cu proiectul”, a declarat Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare. Odată ce se va da startul lucrărilor, comercianții de aici vor fi relocați, cel mai probabil, în Piața Obor.

Proiectul de reabilitare a Pieței Izvoarele presupune platforme și alei pietonale refăcute integral, rețele de utilități modernizate, iluminat public și decorativ, un ansamblu modern de pavilioane pentru comercianți cu instalații de încălzire, climatizare și trasee frigorifice, arbori plantați de jur împrejur, bănci, rasteluri pentru biciclete, cișmele și o fântână.