Tabără de vară pentru adolescenții din Ucraina, susținută de ASSOC

Asociația ASSOC s-a numărat printre susținătorii taberei de vară organizate în Maramureș pentru adolescenți din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Judeţean Maramureş și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și a fost dedicat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură.

”La eveniment participă și 10 elevi ucraineni din regiunea Ivano-Frankivsk, însoțiți de 2 cadre didactice, alături de 10 elevi din mediul rural maramureșean, remarcați la olimpiadele de limba română și limbi moderne. Ne-am bucurat să îi putem cunoaște pe tineri și să organizăm activități împreună cu ei, implicarea fiind din partea voluntarilor internaționali din programul OmBun ASSOC al ESC. Aceștia le-au prezentat organizația și le-au vorbit despre oportunitățile de voluntariat pe care le avem în cadrul organizației, dar au organizat și ateliere de creativitate. Scopul taberei constă în promovarea excelenței educaționale, a dialogului intercultural și a schimbului de experiență între tinerii din România și Ucraina, prin activități educative, culturale și recreative, iar ASSOC este unul dintre partenerii liant”, au explicat oficialii asociației.