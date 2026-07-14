Asociația ASSOC s-a numărat printre susținătorii taberei de vară organizate în Maramureș pentru adolescenți din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Judeţean Maramureş și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și a fost dedicat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură.
”La eveniment participă și 10 elevi ucraineni din regiunea Ivano-Frankivsk, însoțiți de 2 cadre didactice, alături de 10 elevi din mediul rural maramureșean, remarcați la olimpiadele de limba română și limbi moderne. Ne-am bucurat să îi putem cunoaște pe tineri și să organizăm activități împreună cu ei, implicarea fiind din partea voluntarilor internaționali din programul OmBun ASSOC al ESC. Aceștia le-au prezentat organizația și le-au vorbit despre oportunitățile de voluntariat pe care le avem în cadrul organizației, dar au organizat și ateliere de creativitate. Scopul taberei constă în promovarea excelenței educaționale, a dialogului intercultural și a schimbului de experiență între tinerii din România și Ucraina, prin activități educative, culturale și recreative, iar ASSOC este unul dintre partenerii liant”, au explicat oficialii asociației.
Tabără de vară pentru adolescenții din Ucraina, susținută de ASSOC
Asociația ASSOC s-a numărat printre susținătorii taberei de vară organizate în Maramureș pentru adolescenți din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Consiliul Judeţean Maramureş și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și a fost dedicat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură.