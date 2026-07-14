Tot mai mulți șoferi agresivi, reclamați prin aplicația eSAR

Aplicația eSAR, prin care cetățenii pot sesiza comportamentul agresiv al șoferilor, începe să fie folosită tot mai des și în Maramureș. De la introducerea platformei, în octombrie 2024, IPJ MM a primit 91 de sesizări, dintre care 26 au fost înregistrate doar în primele șase luni ale acestui an.

Platforma permite transmiterea rapidă a informațiilor despre șoferii care pun în pericol siguranța traficului prin manevre agresive, precum schimbarea repetată a benzilor de circulație, intimidarea altor participanți la trafic, frânările bruște fără motiv, accelerările excesive sau efectuarea intenționată de derapaje.

Polițiștii încurajează participanții la trafic să folosească aplicația în mod responsabil și să transmită sesizări doar atunci când observă abateri reale. Datele primite sunt analizate de polițiști, iar atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pot fi dispuse măsurile prevăzute de legislație.

Reprezentanții IPJ Maramureș consideră că implicarea cetățenilor, alături de acțiunile desfășurate de polițiști în teren, poate contribui la reducerea comportamentelor periculoase și la creșterea siguranței pe drumurile publice.