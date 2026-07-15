A crescut numărul amenzilor aplicate în trafic în Maramureş

Polițiștii rutieri din Maramureș au intensificat controalele în trafic în prima jumătate a anului, rezultatele fiind reflectate într-un număr record de sancțiuni aplicate. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost date 19.088 de amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, cu aproape 5.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe sanc­țiuni au fost aplicate șoferilor care au depășit limita legală de viteză, fiind înregistrate peste 7.500 de astfel de abateri. De asemenea, au fost sanc­ționați pietoni, bicicliști, conducători de trotinete electrice și șoferi care nu au acordat prioritate sau au trecut pe culoarea roșie a semaforului.

În urma controalelor, polițiștii au constatat 319 infracțiuni la regimul rutier, dintre care cele mai multe au vizat conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și conducerea fără permis.

Tot în primele șase luni ale anului au fost reținute 1.731 de permise de conducere și peste 1.000 de certificate de înmatriculare. În colaborare cu Registrul Auto Român au fost descoperite sute de autovehicule cu deficiențe tehnice, iar zeci de vehicule au fost scoase din circulație până la remedierea problemelor.