Apartamentele din Vișeu trebuie intabulate pentru a fi reabilitate energetic

Primăria Vișeu de Sus atrage atenția proprietarilor din blocurile nereabilitate că intabularea tuturor apartamentelor este o condiție obligatorie pentru accesarea finanțărilor de reabilitare energetică.

„Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru toate apartamentele din bloc reprezintă o condiție obligatorie de eligibilitate în cadrul programelor de finanțare. Fără îndeplinirea acestei condiții, blocul nu poate fi depus spre finanțare. Acest lucru înseamnă că existența chiar și a unui singur apartament neintabulat face imposibilă depunerea întregului bloc, afectând astfel toți locatarii și șansa acestora de a beneficia de lucrările de reabilitare. Facem apel către toți cetățenii și către toate asociațiile de proprietari să trateze cu maximă responsabilitate această obligație și să depună toate demersurile necesare pentru finalizarea procedurilor de intabulare”, au declarat reprezentanții autorităților locale.

Responsabilitatea înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară revine exclusiv fiecărui proprietar. Primăria Orașului Vișeu de Sus poate oferi îndrumare și informațiile necesare, însă procedura de intabulare trebuie inițiată și finalizată de fiecare proprietar în parte.

„Vor fi depuse spre finanțare exclusiv acele blocuri care îndeplinesc integral criteriile de eligibilitate, inclusiv dovada înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate pentru toate apartamentele. Reabilitarea energetică reprezintă o oportunitate importantă pentru creșterea confortului locuirii, reducerea costurilor cu energia și modernizarea fondului locativ al orașului. Succesul acestor proiecte depinde însă de implicarea și responsabilitatea fiecărei comunități de proprietari”, au mai explicat oficialii primăriei.