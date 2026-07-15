Circulație pe câte o bandă pe sens, pe bd. Independenței

Lucrările la infrastructura rutieră din Baia Mare vin la pachet cu noi restricții de circulație. Astfel, pe bd. Independenței, pe tronsonul Dacia Service – VIVO, în momentul de față lucrează la accesele către proprietăți și se pregătește montarea bordurilor carosabile. Pe porțiunea VIVO – bd. Republicii urmează să înceapă frezarea carosabilului pe partea dinspre malul Săsarului și se pregătesc racordurile la canalizare. Tot acum vor fi înlocuiți și stâlpii de iluminat și-n paralel continuă și lucrările la pavajul pietonal. Până la așternerea primelor două straturi de asfalt, circulația se va desfășura pe câte o bandă pe sens, în regim de șantier.

În cazul șantierului de la Podul Unirii, aici s-a finalizat forarea piloților și în prezent se pregătește armarea și cofrarea fundației culeelor. Oficialii primăriei speră ca, la mijlocul lunii august, să se monteze grinzile podului, ceea ce ar însemna un avans important față de termenul asumat pentru finalizarea investiției.