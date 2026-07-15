Noi reguli pentru probele demonstrative de tracțiune la cai

În ultima ședință a Centrului Local de Combatere a Bolilor Maramureș a fost aprobat Planul de măsuri privind organizarea și desfășurarea expozițiilor de animale și a probelor demonstrative de tracțiune.

Demersul a fost inițiat ca urmare a solicitării formulate de Asociația „Centrul pentru Ocrotirea și Recuperarea Animalelor fără Stăpân” (C.O.R.A.S.) Baia Mare, împreună cu alte organizații neguvernamentale partenere, care au invocat prevederile art. 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta consacră recunoașterea animalelor ca ființe sensibile și obligă statele membre să integreze cerințele privind bunăstarea acestora în elaborarea și implementarea politicilor din domeniile relevante. Planul de măsuri aprobat stabilește condițiile obligatorii pe care organizatorii expozițiilor de cabaline, ai probelor demonstrative de tracțiune și ai expozițiilor de animale vii trebuie să le îndeplinească.

„Planul interzice utilizarea oricăror obiecte susceptibile să provoace răni sau suferințe cabalinelor, precum și orice comportament violent față de animale ori față de ceilalți participanți. Totodată, organizatorii trebuie să delimiteze corespunzător perimetrul evenimentului, astfel încât accesul și ieșirea persoanelor și animalelor să se realizeze exclusiv prin punctele special amenajate. Este obligatorie asigurarea unei surse de apă potabilă, precum și a facilită­ților necesare staționării, furajării și adăpării animalelor, inclusiv adoptarea măsurilor de protecție împotriva fenomenelor meteorologice nefavorabile”, a declarat Rudolf Stauder, prefectul județului și președinte al Centrului Local de Combatere a Bolilor Maramureș.

În ceea ce privește probele demonstrative de tracțiune, Planul de măsuri prevede o serie de condiții suplimentare.

„Greutatea buștenilor utilizați nu poate depăși 600 kilograme în cazul probei cu un singur cal și 1.200 kilograme în cazul probei cu un echipaj format din doi cai. Durata fiecărei probe de tracțiune este limitată la maximum două minute, iar pe întreaga perioadă a desfășurării acesteia este strict interzisă utilizarea oricăror mijloace de constrângere, stimulare sau corecție fizică asupra animalelor”, mai precizează reprezentanții prefecturii.

Pe întreaga durată a evenimentelor, manipularea animalelor trebuie să se realizeze fără violență și fără utilizarea unor metode care le-ar putea provoca răni, panică sau suferințe inutile. De asemenea, mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea animalelor trebuie să fie înregistrate și autorizate, cu respectarea prevederilor legislației europene referitoare la protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe.