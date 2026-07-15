Noul pod de la Cătălina trebuie finalizat în septembrie

Recent, s-a desfăşurat şedinţa lunară de management pentru proiectul de reabilitare a drumului județean DJ 182B Baia Mare – Coaș, una dintre lucrările importante de infrastructură derulate prin Programul Național „Anghel Saligny”, cu o cofinanțare locală de 20% asigurată din bugetul Consiliului Județean Maramureș. La ședință au participat antreprenorul, supervizorul, reprezentanții Consiliului Județean Maramureș, în calitate de beneficiar al lucrării, dar și primarul comunei Coltău, Cendes Lajos.

În cadrul discuţiilor s-a analizat stadiul lucrărilor, problemele apărute în execuție și soluțiile necesare pentru ca proiectul să avanseze în ritmul asumat. Constructorul care realizează podul de la Cătălina își menține angajamentul că, în 15 septembrie 2026, noul pod, cu o lungime de aproximativ 250 de metri va fi finalizat. În prezent, la podul de la Cătălina se lucrează la piloții forați. Podul vechi nu a fost încă demolat în totalitate, pentru că utilajele și lucrătorii trebuie să poată trece dintr-o parte în alta a șantierului. Zona nu este deschisă circulației publice, iar traversarea se face strict pe riscul constructorului.

În aceste zile vor începe lucrările și la podul de la Satu Nou de Jos, un alt punct important al acestui proiect.

„Până acum au fost realizate lucrări de stabilizare și protejare a suprafețelor, iar pe partea de drum unde lucrările nu se suprapun cu alte intervenții, execuția a avansat. Lucrarea este împărțită în două tronsoane și are doi constructori. Pe tronsonul de la Pasajul Italsofa până spre podul de la Cătălina, unde lucrează ARL s-au făcut pași importanți: a fost așternut stratul de piatră, s-a realizat canalizarea pluvială, iar acum lucrările avansează pe zona Coltău. Se montează bordurile mari, se pregătesc trotuarele, urmează balastul stabilizat și asfaltul. Pe zona Coltău mai trebuie realizată canalizare pluvială pe aproximativ 500–600 de metri, iar constructorul are obligația să mențină ritmul lucrărilor pentru ca întregul proiect să avanseze”, a precizat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.