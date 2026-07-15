Rescriem, reinventăm conceptul de „Breaking news”?

Chiar așa, ce s-ar potrivi azi la capitolul Breaking News? Până mai de un an-doi-trei, orice escaladare de conflict era breaking news. Orice catastrofă naturală sau cu generare umană era de Breaking News. Orice focar de boală. Orice cădere de Guvern, puci, conflict politic major erau de asemenea „de acolo”. Acum, de când cu nebunia ultimilor ani, de când cu un dirijor nebun la un portativ pe care notele arată nu o simfonie, ci o partitură punk-thrash-tehno-neoclassic, mai ales că, fie vorba între noi, dirijorul nici nu cunoaște notele muzicale, totul e un haos perfect. Nicio conspirație mondială, fie ea de miliardari ori de reptilieni extratereștri, nu ar fi visat la o asemenea desensibilizare a Omului.

Să vedem ce nu mai are față de Breaking News, azi. SUA bombardează iar în Iran, li se răspunde bombardând iar baze americane din țări arabe. Strâmtoarea Ormuz e tot așa, ba deschisă, ba închisă, Iranul cere bani tot ca-n prima zi. Și da, SUA au între 750-800 de baze militare în întreaga lume, ceea ce vorbește de la sine. Nu e de știri, nu? Conform dirijorului, SUA a câștigat de vreo 20 de ori războiul din Iran și a oprit alte 8-10 conflicte, toate în curs. Între timp, cu un senator decedat și cu altul la pat demult, majoritatea în Senatul american trece de partea democraților, ceea ce aduce mari probleme pentru dirijor. În altă parte, mogulii și marii industriași ruşi cer deja imperativ, deși de departe, de pe vaporașe de lux, ca Putin să încheie războiul. Lupte pe front abia de mai sunt, au rămas fără oameni și unii, și alții, doar trag cu rachete. În Crimeea, prețul unui litru de benzină a ajuns la peste 20 de lei, când este. Ucraina bombardează masiv cu gândul de a izola Crimeea. Cade Crimeea, cade sudul ocupat al Ucrainei, cu Mariupol și Melitopol. Și aici, toți vorbesc despre Pace, în timp ce ordonă tiruri de drone și rachete.

Între timp, corupția, fie ea la noi, fie aiurea, nu mai e de breaking news. Nici bolile, fie ele exotice. Am trecut prin pandemie, un Ebola ici-colo nu ne mai impresionează. După ce a fost dovedit că a luat mită-cadou de 5 milioane de lire sterline, liderul de dreapta britanic Nigel Farage, cel ce a generat Brexitul, e dovedit plătindu-și singur, el-lui dar din bani publici, servicii de chirie de 50.000 de lire sterline, pentru un studio de pe propria proprietate. La noi? Au dispărut 4 kilometri de cale ferată, ce trebuia să transporte și armament. Noi în Baia Mare tăcem, da? Linia spre Baia Sprie e și ea plecată demult de pe terasament… Dar CFR dă bonusuri de 27 de milioane de euro în anul cu 100 de milioane pierdere. S-au găsit zombie în România! Nici asta nu e de Breaking news? Păi nu, că știam de ei… 15.000 de persoane de peste 90 de ani au fost șterse din Registrul Electoral, erau de mult plecate, dar li se făceau bine mersi buletine de vot… Era să avem festival de rock neonazist în România, dar politicienii noștri sunt tot editorialiști de doi bani de Facebook și stand up comedianți, nu politicieni responsabili.

Și nimic din toate acestea nu sunt Breaking News și asta mă înnebunește. Abia-abia ce-a făcut cap de știri faptul că dirijorul Donald a anulat un cartonaș roșu de la World Cup, în schimb nu face nici de o știre faptul că toată tehnologia de arbitraj a adus la niște duble standarde și unități de măsură greșite, care au dezumanizat jocul de fotbal. Nici măcar Pâinea și Circul nu mai sunt date poporului pur și simplu, ele vin cu mize și ascunzișuri geostrategice…