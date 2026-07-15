Restricții de circulație și parcare în Centrul Vechi din Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în ședința Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației s-a aprobat instituirea unor restricții de circulație și parcare, punctual, pentru zona Centrului Vechi.

Astfel, în situațiile în care evenimentele organizate în Piața Libertății vor atrage un număr mare de participanți, iar gradul de aglomerare a traficului o va impune, pentru buna desfășurare a activităților, în zilele de vineri și sâmbătă, în intervalul orar 20:00–23:00, vor putea fi instituite restricții de circulație și parcare pe următoarele tronsoane: strada Podul Viilor, tronsonul cuprins între strada Șteampului și strada Gheorghe Șincai; strada Gheorghe Șincai, tronsonul cuprins între strada Podul Viilor și trecerea pentru pietoni din zona magazinului „Central”.

Măsura se va aplica începând cu data de 10 iulie, însă restricțiile vor fi aplicate doar atunci când situația din teren o va impune, în funcție de evenimentele organizate și de gradul de aglomerare a traficului în zonă.

(C.V.)