Speranțe de apă în sătuțele Vimei de pe Culmea Prelucilor

Comuna Vima Mică are două sate sus, destul de „la margine”, pe Culmea Prelucilor. Acum, odată cu rețeaua de apă făcută de Copalnic Mănăștur pentru propriile sate, li s-a dat șansa a câte două capete de rețea de apă, spre satele Aspra și Dealu Corbului, ca să se conecteze. Și tot aici, ne spune primarul Liviu Balint, drumul Saligny de la Sălnița spre Dealu Corbului e schițat, pietruit, pregătit pentru asfaltare, dar…banii pentru asfalt nu-s, deocamdată. Pe de altă parte, comuna a trebuit să investească într-un drum la Dealu Corbului, unde vecinii s-au certat și nu și-au mai dat acces, iar primăria s-a văzut nevoită să intervină și să facă un drum ocolitor spre ultima casă.