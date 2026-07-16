218 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 218 locuri de muncă vacante.

Se caută: ambalator manual, ajutoare bucătari, animator socioeducativ, asistent personal al persoanei cu handicap grav, bucătari, cameristă hotel, croitori, electricieni, funcționar administrativ, instructor de fitness, instructor sportiv, lenjer, confecționer lenjerie după comandă, maseur de întreținere și relaxare, muncitori necalificați, operator calculator electronic și rețele, operator ghișeu birouri de schimb, operator introducere, validare și prelucrare date, programator fabricație/lansator fabricație ucenici, dar și consilier instituții publice, inginer automatist, inginer mecanic, manager de întreprindere socială, manager sisteme de transport, programator ajutor, specialist în domeniul calității, specialist marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (48):

• ambalator manual (5)

• bucătar (2)

• cameristă hotel (3)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (4)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (7)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (9)

• spălător vehicule (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (31):

• ajutor bucătar (1)

• animator socioeducativ (3)

• asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan (3)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (1)

• îngrijitor clădiri (2)

• îngrijitor spații verzi (1)

• manipulant mărfuri (3)

• tapițer (7)

• tâmplar universal (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (27):

• agent de securitate (1)

• croitor (5)

• cusător piese din piele și înlocuitori (10)

• director magazin (1)

• electrician exploatare rețele electrice (3)

• logistician responsabil comenzi (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

• ucenic (4)

Studii liceale – Liceu Teoretic (37):

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• ambalator manual (10)

• asistent manager (4)

• casier (1)

• funcționar administrativ (1)

• instructor de fitness (1)

• instructor sportiv (1)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (1)

• maseur de întreținere și relaxare (2)

• mercantizor (1)

• montator subansamble (1)

• operator calculator electronic și rețele (2)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• recepționer medical (1)

• șef schimb (1)

Studii Liceale – Școală Specială (8):

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (2)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (53):

• ajutor bucătar (2)

• camionagiu (4)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (7)

• dulgher (exclusiv restaurator) (3)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• finisor-lăcuitor lemn (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (2)

• lucrător comercial (10)

• lucrător gestionar (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (4)

• ospătar (chelner) (3)

• sudor (1)

• șofer automacaragiu (1)

• șofer de autoturisme și camionete (7)

Studii Postliceale (5):

• asistent farmacist (3)

• asistent medical generalist (2)

Studii Universitare (9):

• consilier instituții publice (1)

• inginer automatist (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manager sisteme de transport (1)

• programator ajutor (1)

• specialist în domeniul calității (1)

• specialist marketing (2)