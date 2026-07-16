A fost inaugurat Centrul de Zi ROUA din Poienile de sub Munte

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș a inaugurat Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ROUA din Poienile de sub Munte, realizat în cadrul proiectului „Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de Sub Munte”. Investiția de peste 4,2 milioane de lei a fost finanțată în proporție de peste 99% din fonduri europene nerambursabile. Noul centru oferă zilnic servicii specializate pentru 30 de persoane adulte cu dizabilități din comuna Poienile de sub Munte și din localitățile învecinate.

”Aici, beneficiarii vor avea acces la servicii de recuperare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de socializare și integrare în comunitate, într-un spațiu modern, accesibil și adaptat nevoilor lor. Totodată, prin investițiile suplimentare realizate pe parcursul implementării proiectului, clădirea beneficiază de performanțe energetice ridicate, oferind condiții optime pentru desfășurarea activită­ților și un consum redus de energie”, au explicat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Prin această investiție, Maramureșul câștigă un serviciu social modern, construit aproape integral din fonduri europene, care va contribui pe termen lung la creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități și la sprijinirea familiilor acestora.

„Centrul de Zi ROUA este expresia angajamentului nostru de a construi servicii sociale moderne, centrate pe oameni și pe nevoile lor reale. Ne dorim ca fiecare persoană care va trece pragul acestui centru să găsească nu doar servicii specializate, ci și sprijin, respect și încrederea că poate duce o viață cât mai independentă. În același timp, acest centru reprezintă un sprijin important pentru familiile beneficiarilor și un pas înainte în dezvoltarea unei comunități mai incluzive. Prin valorificarea fondurilor europene continuăm să investim în servicii sociale de calitate, care produc schimbări reale și durabile în viața oamenilor”, a declarat Silviu Nicolae Ungur, directorul DGASPC Maramureș.