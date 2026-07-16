Accident de muncă mortal la Cicârlău

Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident de muncă produs miercuri, 15 iulie, la o societate comercială din localitatea Cicârlău.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din Tăuții-Măgherăuș, victima, angajat al firmei, manevra o bucată de lemn la un utilaj de șlefuire. La un moment dat, pe fondul unui recul, bucata de lemn i-ar fi pătruns în zona abdomenului.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă, din păcate, cadrele medicale au constatat decesul bărbatului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă.