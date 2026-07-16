Alt val de investiții, în pregătire la Ocna Șugatag

Comuna Ocna Șugatag are în curs aducțiunea nouă de apă spre Ocna, cu bani Saligny, are CAV în lucru.

Dar în pregătire, ne spune primarul Ioan Oanea, e modernizarea iluminatului public în Breb, Hoteni și Sat Șugatag, cu finanțare AFM semnată. De asemenea, în achiziție de lucrări e proiectul de parc fotovoltaic de 285 kW, pentru instituții și iluminat public al comunei, dar și amenajarea lacului Gavril, ce ar aduce beneficii turistice zonei de băi vechi.