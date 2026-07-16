Cerasela Pop expune „Pictură și culoare pentru un mediu sănătos”

Pe parcursul vacanței de vară, Compartimentul Împrumut carte pentru copii din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare găzduiește expoziția personală de artă plastică „Pictură și culoare pentru un mediu sănătos”, realizată de Cerasela Pop, elevă în clasa a X-a D la Liceul Tehnologic Special Baia Mare (dir. prof. Nicoleta Elena Covaci). Lucrările expuse sunt realizate de-a lungul anului școlar 2025/2026, sub coordonarea cadrelor didactice: Rozica Matei și Silvia Sztodolnik. Talentata elevă reușește, prin tehnicile variate (pictură pe sticlă, pictură pe pânză, grafică, desen etc.), să redea frumusețea, sensibilitatea și fragilitatea florilor, celebrând natura.