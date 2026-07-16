Consult oftalmologic gratuit în Bârsana

Primăria Comunei Bârsana invită cetățenii comunei să participe la o campanie de consultații oftalmologice gratuite, organizată la Căminul Cultural Bârsana. Acțiunea are loc vineri, 17 iulie, între orele 9.00 și 14.00. „În cadrul consultațiilor, participanții vor beneficia de evaluarea vederii realizată de specialiști, recomandări medicale personalizate, depistarea afecțiunilor precum cataracta și glaucomul, precum și eliberarea rețetelor medicale, atunci când este cazul”, anunță oficialii primăriei.