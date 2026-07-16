Curtea Căminului pentru vârstnici din Baia Sprie, în plin proces de amenajare

În Baia Sprie, autoritățile locale continuă investițiile în centrele destinate seniorilor. Astfel, în momentul de față, se lucrează la amenajarea curții Căminului pentru persoane vârstnice.

„Se conturează frumos proiectul de amenajare a curții interioare a Căminului pentru persoane vârstnice. Se montează pavajul pe aleile pietonale și s-a finalizat gardul de pe laturile estice și nordice. În etapele următoare se vor construi trei noi foișoare, va fi reabilitat foișorul existent, vor fi montate bănci și vor fi realizate plantări de arbori ornamentali iar arborii maturi și gardul viu existent vor fi păstrați. Proiectul include și instalarea unui sistem modern de iluminat public, împrejmuirea completă a terenului și implementarea unui sistem de supraveghere video. Sunt sigur că rezultatul va fi de impact pentru curtea Căminului, iar bătrânii noștri vor fi foarte bucuroși de schimbare. Este foarte important pentru noi ca ei să-și petreacă în tihnă și confort timpul liber”, a declarat Sebastian Alin Bârda, primarul orașului.