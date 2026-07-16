Două izvoare din Recea au apa nepotabilă

Primăria Comunei Recea atrage atenția cetățenilor că, în urma rezultatelor celor mai recente analize fizico-chimice și microbiologice efectuate de Direcția de Sănătate Publică Maramureș pentru izvoarele de pe raza comunei, o parte dintre acestea au apa nepotabilă și în cazul lor trebuie evitat consumul. Astfel, în cazul izvoarelor de pe str. Viilor Recea și str. Unirii Lăpușel s-au înregistrat depășiri periculoase ale parametrilor ce fac apa nepotabilă. În cazul Izvorului Rece din Recea, au fost înregistrate depășiri minore, recomandarea fiind de a se fierbe apa înainte de consum.

„Respectați aceste recomandări pentru a vă proteja sănătatea. Primăria va lua măsurile necesare de igienizare și dezinfectare a surselor de apă neconforme, urmând să revenim cu noi detalii după reanalizare”, a declarat Alexandru Ardelean, primarul comunei.