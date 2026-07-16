Magia cristalelor de la Mineralogie ajunge la Tulcea

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de colaborare instituțională fructuoasă, între Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, vineri, 17 iulie, la Centrul Muzeal Eco-Turistic „Delta Dunării” va avea loc vernisajul expoziției aniversare „Magia cristalelor”. Expoziția, care cuprinde 86 de piese, va aduce în fața publicului iubitor de minerale o selecție a celor mai reprezentative eșantioane din patrimoniul Muzeului de Mineralogie Baia Mare.