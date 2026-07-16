Mobilier urban nou, în Vișeu de Sus

În orașul Vișeu de Sus urmează să fie montate noi stații de autobuz, precum și rastele pentru biciclete, bănci sau coșuri de gunoi. Investițiile fac parte din proiectul „Coridor de mobilitate – Zona Urbană a Văii Vaserului în Vișeu de Sus, județul Maramureș – Reabilitarea și consolidarea drumului Valea Râului din Orașul Vișeu de Sus, Județul Maramureș”, finanțat de ADR Nord-Vest. Astfel, de curând a fost semnat contractul pentru furnizarea și montajul mobilierului urban aferent proiectului, care prevede instalarea a: 11 copertine/stații de autobuz, 4 rastele pentru biciclete, 15 bănci și 15 coșuri de gunoi.

„Aceste dotări vor fi amplasate de-a lungul traseului drumului modernizat, contribuind la creșterea confortului și siguranței participanților la trafic, la dezvoltarea mobilității urbane și la îmbunătățirea aspectului zonei”, au punctat oficialii primăriei.