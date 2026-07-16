La noul terminal al Aeroportului Internațional „Maramureș” au fost create spații care vor oferi călătorilor o experiență mult superioară față de cea de până acum. De asemenea, pe lângă dotările de ultimă generație, va fi amenajat și un loc de joacă pentru copii și chiar și o sală pentru conferințe. Implementarea acestui proiect de mare anvergură nu a fost însă ușoară.

„Noul terminal reprezintă o investiție de aproximativ 45 de milioane de euro, adică aproape 225 de milioane de lei. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură realizate în Maramureș în ultimele decenii și cred că oamenii merită să știe cum a fost finanțat. Aproximativ 100 de milioane de lei provin din fonduri europene atrase în etapa inițială a proiectului. Alte 60 de milioane de lei provin din creditul neperformant contractat de fosta administrație județeană, un credit pentru care Consiliul Județean Maramureș plătește astăzi aproximativ 1 milion de lei în fiecare lună, reprezentând rate și dobânzi. Anul trecut am reușit să obținem încă 65 de milioane de lei de la Guvernul României, bani fără de care finalizarea terminalului nu ar fi fost posibilă”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Această investiție este una strategică pentru județul nostru, însă nu putem încă vorbi de profit. Astfel, în continuare va fi susținut financiar de administrația județeană.

„Nu ne facem iluzii că aeroportul va deveni profitabil peste noapte. Știm că va urma o perioadă în care va avea nevoie de susținere și ne asumăm acest lucru. Pentru noi, Aeroportul Internațional Maramureș nu este o investiție pe termen scurt și nici o afacere care trebuie să producă profit imediat. Este o investiție strategică în dezvoltarea județului, în atragerea investițiilor, în turism, în conectarea Maramureșului cu Europa și în șansa ca tot mai mulți oameni să aleagă să vină aici”, a mai explicat Gabriel Zetea. Pe lângă finanțarea noului terminal, anterior a fost necesară atragerea de fonduri pentru lucrările la pista aeroportului, fără de care acesta nu ar putea funcționa.