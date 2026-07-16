Substația de ambulanță din Sighetu Marmației are nevoie urgentă de reparații

Una dintre substațiile de ambulanță din județ, unde angajații își desfășoară activitatea în condiții dificile, este cea din Sighetu Marmației. Clădirea este una veche și cu toate că, anii trecuți, s-au făcut o serie de lucrări de modernizare, spațiile sunt departe de a oferi condițiile necesare.

„O altă problemă stringentă pe care o avem este substația de la Sighet, care, din punctul meu de vedere, astăzi funcționează într-o clădire absolut improprie. Este vorba de policlinica veche, o clădire care este încadrată ca fiind monument de patrimoniu cultural. Însă pot certifica faptul că acea clădire se dărâmă sub propria greutate. Suntem la limita securită­ții cu funcționarea în acea clădire. Chiar dacă primăria a intervenit asupra acoperișului clădirii, ea rămâne la fel de nepotrivită pentru funcționare”, a declarat Alexandru Oros, managerul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș.

O soluție pe care conducerea instituției o are în vedere se referă la ridicarea unui centru pentru situații de urgență, unde ar urma să funcționeze și substația din Sighetu Marmației. O astfel de investiție este posibilă prin fonduri transfrontaliere, iar Maramureșul speră să aibă câștig de cauză.

„Acolo am reușit să depunem un proiect de finanțare pe fonduri transfrontaliere, pentru construirea unui centru multifuncțional pentru cele trei țări implicate în acest proiect: România. Ucraina și Ungaria. Asta ar presupune o relocare totală, inclusiv a stației de ambulanță. Este o bătălie mare pentru acest tip de finanțare, pentru că sunt multe părți cu activități în domeniul sanitar care au aplicat, însă avem credința că, fiind totuși vorba de un centru important al medicinei de urgență care să fie la intersecția celor trei țări, să fie finanțat.

Aceste finanțări au bugetul de 1,5 milioane euro, din care, cele trei părți se înțeleg la tipul de investiții pe care vor să le desfășoare fiecare. Noi am încercat o negociere profitabilă pentru partea română și am închis, cu tot cu cofinanțarea Ministerului Sănătății de 10%, care este obligatorie, cu suma de aproximativ de 1 milion de euro”, a mai explicat Alexandru Oros.