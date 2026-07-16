Trei bărbați, reținuți după scandalul de pe strada Electrolizei

Polițiștii maramureșeni au reținut trei persoane implicate în altercația care a avut loc în 9 iulie pe strada Electrolizei din Baia Mare și care a devenit cunoscută după apariția unor imagini video în spațiul public.

Este vorba despre doi tineri, în vârstă de 18 și 26 de ani, și un bărbat de 38 de ani, cercetați pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit anchetatorilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu imediat după apariția imaginilor și au stabilit că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, cele trei persoane s-ar fi agresat reciproc.

În urma conflictului, două dintre persoanele implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, polițiștii au dispus, în 14 iulie, reținerea celor trei pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de miercuri, 15 iulie, cei trei au fost prezentați instanței pentru impunerea unei alte măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.