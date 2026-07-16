Un singur sat fără iluminat modern în Vima Mică

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Comuna Vima Mică a atras investiții în modernizarea iluminatului public, pentru satele aparținătoare, prin două proiecte cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, ambele finalizate.
Un singur sat a rămas restant la iluminat public modern cu sistem LED, ne informează primarul Liviu Balint, e Aspra cel de pe Culmea Prelucilor, dar se fac planuri și pentru ei.

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