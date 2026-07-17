Autocar cu pasageri spre Italia, imobilizat de polițiști în Maramureș

Polițiștii rutieri maramureșeni au desfășurat o amplă acțiune de verificare a transporturilor publice de persoane. La controale au participat 25 de polițiști, care au urmărit respectarea legislației privind transportul rutier, starea șoferilor, timpii de conducere și odihnă, precum și depistarea transporturilor ilegale.

În total, au fost verificate 62 de autovehicule destinate transportului de persoane cu o capacitate mai mare de 8+1 locuri. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19.000 de lei. De asemenea, un autovehicul a fost imo­bilizat, iar o cartelă tahograf a fost suspendată.

Cea mai gravă situație a fost descoperită pe DN 1C, unde polițiștii au oprit un autocar care efectua o cursă din Iași spre Italia. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul, un bărbat de 41 de ani, ar fi folosit o cartelă tahograf care aparținea unui alt conducător auto. Autocarul a fost imobilizat, iar șoferul a fost sancționat.

În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au constatat că un șofer care efectua transport de persoane pe ruta Cluj-Napoca – Borșa nu respectase perioadele legale de odihnă.

Totodată, la un control efectuat pe traseul Baia Mare – Iadăra, polițiștii au descoperit că un transportator nu a emis bilete de călătorie pentru șase dintre pasagerii aflați în autovehicul.