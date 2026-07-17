Bucurie, rugăciune şi socializare în rândul participanţilor implicaţi în Caravana Tinerilor Ortodocşi

Caravana Tinerilor Ortodocşi a debutat în parohiile Cupșeni, Costeni, Libotin, Ungureni, a continuat în parohiile: Șomcuta Mare, Buciumi, Vălenii Șomcutei, Finteușu Mare, Buteasa, Ciolt, ATOP Chioar, iar marţi, 14 iulie, a ajuns în parohiile Trestia, Ciocotiș, Fânațe, Cernești, Brebeni, Măgureni. A fost o zi de bucurie, rugăciune, joc, ateliere și prietenie, petrecută alături de tinerii parohiilor. În această zi în mijlocul participanţilor a venit şi Preasfințitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, care a transmis un cuvânt de binecuvântare pentru tineri, de apreciere pentru activitățile lor și pentru credința pe care o mărturisesc prin astfel de acțiuni. În semn de prețuire, Preasfinția Sa a oferit fiecărui tânăr o carte de rugăciune pentru copii. Joi, 16 iulie, activităţile s-au mutat în parohiile: Mireșu Mare, Iadără, Lucăcești, Tulghieș, Remeț pe Someș, Stejera, Dănești. Caravana își continuă povestea din sat în sat, cu același gând: să aducă bucurie și să-L aducă pe Hristos mai aproape de cei mici.