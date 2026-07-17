Cercetătorul științific Dan Cristian Vodnar primește titlul de cetățean de onoare al orașului Borșa

Profesorul universitar doctor Dan Cristian Vodnar, originar din orașul Borșa, va primi titlul de cetățean de onoare al urbei natale.

Ceremonia de decernare va avea loc sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18, în Sala de Ședințe a Primăriei Orașului Borșa, în prezența autorităților locale, a invitaților și a comunității. Distincția reprezintă o recunoaștere a unei cariere academice remarcabile și a contribuției pe care Dan Cristian Vodnar a avut-o la dezvoltarea cercetării în domeniul științei alimentelor, biotehnologiilor și gastronomiei moleculare. Profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Dan Vodnar este autorul a sute de lucrări științifice, coordonator al unor importante proiecte de cercetare și unul dintre cercetătorii români incluși în clasamentele internaționale ale celor mai influenți oameni de știință din lume.