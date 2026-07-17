Dor de normalitate. De predictibilitate

Poate de asta plâng unii după Comunism și după Nea Nicu. Pentru predictibilitate. Era rău, aveam căluș în gură de abia încăpeau puii legendari “frații Petreuș”, nu comentai nici sectoristului din cartier că te cârpea, nu să-i transmiți public, online, președintelui țării, că e retardat, handicapat sau cine știe cum. Dar era “normalitate”, predictibilitate. Sau ce era. Sunt doar detalii că, în 1999, venitul mediu brut era de 1221 dolari pe an la noi, adică 101 dolari pe lună, iar în 2024 era de 27.710 dolari pe an, adică 1810 dolari brut pe lună. “Conspirații” doar, occulta iudeo-masonico-reptiliană.

Acum, ce-i drept, cuvântul de ordine e “adaptabilitate”. Sau crapi. Bine, ne-a zis-o Darwin de un secol, noi nu și nu. Dar hai să fim sinceri cu noi. Ceea ce ne deranjează de fapt nu e lipsa de predictibilitate. Ci de normalitate. Vezi zi de zi în jurul tău mostre de nesimțire, de abuz de funcție, vezi incompetenți gălăgioși, tupeu maxim aruncat din vârful buzelor, vezi oameni “mai egali” care se mândresc și abuzează de asta. Vezi știrea cu primarii din sudul sărăcit al țării, ce au vile la lacul Como, unde au alde Madonna și George Clooney, ori apartamente în Dubai. Nu la Cluj, nu la Oradea. În Dubai.

Dar ce vorbim aici? Donald a zis că protejează el strâmtoarea Ormuz, pentru “decât” 20% taxă de protecție la fiecare navă ce tranzitează. Nu v-ați așteptat la asta? Nu era “predictibil”? A murit senatorul republican Graham, pe față proisraelian, iar guvernatorul din Carolina de Sud trimite în locul lui în Senat…pe soră-sa! Da, fără vot popular, fără consultarea cu partidul, o soră. În familie. Vă mirați că la noi…Tanda, Manda? Păi, uite. Dar și răzbunarea divină e una… SUA cea care a închis rând pe rând agențiile de combatere a bolilor, că știu Trump cu Kennedy Jr mai bine, are o explozie a cazurilor de diaree dată de cyclosporiasis, din produse contaminate, diaree în masă, în aproape toate statele. Sigur, la noi, PSD pune condiții pentru votarea legii salarizării care a fost făcută de ei, de oamenii lor. Și amenință că nu votează legile pentru PNRR, că de ce să-i facă un serviciu lui Bolojan? Banii PNRR, singurii care mai aduc investiții în România, restul liniilor sunt cam blocate. Alegerile anticipate? Păi, Sorinel zice, printre grimase, că “e un scenariu ce-ar arunca scena politică și economică într-un soi de instabilitate continuă”. Zău! Sunt 2 luni fără guvern, da’ ori îl faceți cum vrem noi, “Să fie totul ca înainte”, da, ori…vă ia mama dracului. Între timp, ministrul Transporturilor zice că a sunat la call centerul CFR și nu i-a răspuns nimeni preț de 15 minute, i-au pus muzică. Bine-ai venit în lumea noastră, a programărilor la spitale etc. Dar ne împăunăm cu o nouă autostradă, a Dacilor. Serios. E pe hârtie, ca spitalele regionale, dar orișicum, o VREM! E pe lista-sinteză, cu tunelul pe sub Gutâi sau chiar peste, cu apa din acumularea Runcu.

Din păcate, mai toate cele de mai sus vin dintr-o lungă perioadă de ignorare a adevărurilor, dintr-o secetă de cunoaștere, de ignoranță Tik și Tok, de lecții de la oameni cu „Școala Vieți”, în cursuri video de 30 de secunde să nu obosim. Și dacă nu ne credeți, avem în față lista liceelor maramureșene, cu procentul de absolvenți, de cei ce au “louat bakul”.Avem zece licee cu 50 și sub 50% rată de absolvire cu BAC cu tot. Avem liceu cu 0% și două cu 24-36%. Zău așa… Bine, noi, românii, glumim. Cică “În lipsa unui guvern, zeci de sate fără curent și canalizare nu vor avea nici anul ăsta sală de sport”… Și da, cică “liceele unde niciun elev nu a promovat Bacul vor fi transformate în sedii de partide”. Așa da, măcar să râdem. De noi, ca alții. Ca toți ceilalți. De noi.