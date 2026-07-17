Investiţie de 6 milioane de dolari la Eaton Fărcaşa

Încep lucrările pentru noua unitate de producție Eaton România. Este vorba despre o investiție de aproximativ 6 milioane de dolari, adică aproape 26 de milioane de lei, într-o hală modernă de producție de aproape 5.000 de metri pătrați.

„O investiție care înseamnă dezvoltare, tehnologie, locuri de muncă și încredere în Maramureș. Într-o perioadă în care multe firme, mai ales din industria lemnului, trec prin momente grele, cu scăderi de comenzi, restructurări sau chiar închideri de activitate, orice investiție nouă contează enorm. Fiecare loc de muncă nou contează și fiecare companie care alege să rămână, să se extindă și să investească aici trebuie sprijinită”, a punctat conducerea Consiliului Judeţean Maramureş. Noua hală va include spații de producție, depozitare și birouri, linii automate și semiautomate pentru prelucrarea metalului și a plasticului, echipamente moderne pentru asamblarea produselor electrice, dar și soluții sustenabile, precum pompe de căldură și panouri fotovoltaice.