Lucrările avansează la DJ 108A Gârdani – Țicău

Autorităţile maramureşene au anunţat că pe Drumul Judeţean 108A, între Gârdani și Țicău, lucrările avansează în mai multe puncte, atât la sistemul rutier nou, cât și la podurile aflate pe traseu.

„Este o lucrare importantă pentru această zonă a județului, iar termenul de finalizare rămâne toamna acestui an, așa cum este stabilit în contract”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. La podul de la Gârdani au început excavațiile și demolarea podului existent, pentru pregătirea construirii unui pod nou. În această etapă se desface jumătate din bandă, iar circulația se va desfășura doar pe o jumătate de pod, pe o porțiune de aproximativ 10 metri.

În paralel se lucrează și la podul nou din Sălsig, cu o lungime de aproximativ 30 de metri, unde în prezent se montează grinzile. Este una dintre etapele importante ale construcției, iar lucrările continuă conform graficului. La podul de la Tohat, circulația va fi dirijată prin semafor, pentru siguranța participanților la trafic și a echipelor din șantier. Pe partea de drum, joia trecută a fost turnat primul strat de asfalt în localitățile Ulmeni și Țicău. La Țicău, semaforul va fi ridicat în zilele următoare, după finalizarea turnării asfaltului pe cea de-a doua parte.

Se lucrează, în același timp, și la noul sistem rutier, astfel încât acest tronson să fie adus la condiții mai bune de circulație, mai sigure și mai moderne pentru oamenii din zonă, au adăugat oficialii Consiliului Judeţean Maramureş.