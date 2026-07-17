Peste 200 de cazuri de Boala Lyme în Maramureș

Pe parcursul anului trecut, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Maramureș a înregistrat 114 de cazuri de infecții cu Clostridium Difficile. De asemenea, s-au raportat și 52 de pacienți cu infecție de Salmoneloza, 2 cazuri cu Giardioza și 47 de cazuri de infecție cu Rotavirus.

În plus, în anul 2025 mușcăturile de căpușe au îmbolnăvit peste 200 de persoane. Astfel, 233 de pacienți au fost depistați cu Boala Lyme. DSP Maramureș mai arată că, anul trecut, au fost raportate și 2 cazuri de malarie.