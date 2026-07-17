Pietruiri finalizate și cămine modernizate în Vima Mică

Comuna Vima Mică a finalizat 12 kilometri de drumuri agricole finanțate prin AFIR, ne informează primarul Liviu Balint, sunt pe final lucrările, se fac retușuri ici-colo.

La fel, cu bani PNRR, s-au finalizat modernizări de cămine culturale în Peteritea și Vima. La drumuri locale însă, e un blocaj total, firma a lucrat greșit, a intrat în conflict cu autoritatea locală, nu se mai lucrează. Și aici, finanțarea e asigurată de AFIR.