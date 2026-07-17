Stații de epurare a canalizării din Maramureș, în amonte de prize de apă și stații de captare a apei de băut

Știm, am exagerat cu exemplul acela, cu Iza cea frumos curgătoare, pe malul căreia, în amonte, sunt stații de epurare a canalizărilor orașelor Săliștea de Sus, Dragomirești, a comunei Bogdan Vodă, iar în aval sunt prize de apă din pânza freatică a aceleiași Iza, cu apă „de băut” pentru Rozavlea, Bârsana, Oncești. E ireal, dar nimeni nu ia nicio măsură sau poziție, probabil până la o infecție bacteriologică generală sau la o boală gravă.

De credeți că situația e una izolată și „de miștocărit”, nu e. Poienile de sub Munte își face acum canalizare și stație de tratare a apelor uzate ce vor merge în râul Ruscova, în aval fiind Repedea și Ruscova, cu vreo 10.000 de locuitori împreună. Cel mai recent exemplu observat e la Șieu, unde există o stație de tratare a apei din Botiza, direct din râu, de suprafață, ce-i drept nefunc­țională de vreo 10 ani. Mai în amonte, ne arată primarul din Șieu, Ioana Rus, cu vreo 300 de metri, se află… stația de epurare a apelor uzate a Botizei, pe același râu! Iar pe Cosău, situația se vrea dezamorsată înainte de scandal. Budești finalizează stație de epurare a canalizării, în aval de sate. Nouă-nouță. Comuna Călinești din aval nu are destulă apă pentru populație și e gata să ia apă din pânza freatică a Cosăului, dar… caută să cumpere teren în Budești, în amonte de stația de epurare. Firesc, nu?

Toate acestea se petrec în timp ce acumularea Runcu ce ar putea alimenta pe toți cei de mai sus, amintiți, stă. Toate acestea se petrec în timp ce Moisei și Consiliul Județean achiziționaseră, cu ani în urmă, un teren sus, în Munții Rodnei, pe drumul spre Izvorul Albastru al Izei, pentru a face un bazin mare de apă, natural, din care să alimenteze Moiseiul și o mare parte din Valea Izei. S-a opus Săcelul, ei n-au dat acordul.

Iar dacă nu ne credeți că suntem deja într-o criză a apei reală, nu inventată, nu a ecologiștilor și a ONG-urilor, e raportul Renew Europe, care arată că UE are 85,7% grad de siguranță a apei potabile, de fapt a potabilității apei de la robinet, cu vârfuri la țările nordice, Germania, Italia și Austria, cu 96-98%, cu România codașă cu 68% grad de potabilitate a apei tratate de la robinet! Dar nu, nu suntem singurii nesimțiți: Gibraltarul își aruncă gunoiul și apa netratată direct în Mediterană, teritoriul nu are nicio stație de epurare, scrie Antena 3. Ziarul New Scientist constată că Terra intră într-o eră a falimentului apei. Dintre țările UE, Cipru, Malta și România au cele mai mari valori, de peste 20% (media UE este de 5,8%) ale Indicelui de Exploatare a apei, 20% fiind pragul de la care indicele semnalează un deficit de apă, conform Eurostat, biroul de Statistică al UE.